Chicago Le soja sur des sommets de dix ans

Le soja et le maïs engrangent des gains significatifs à la veille d’un nouveau rapport USDA attendu comme haussier.

Le soja US a accéléré nettement à la hausse jeudi soir à la veille d’un rapport USDA attendu comme haussier. Les ventes américaines à l’international sont en outre restées dynamiques la semaine passée, tant sur l’ancienne récolte (430 kt) que sur la prochaine (595 kt). Les ventes de blé se sont également hissées dans le haut des attentes (451 kt), tandis que celles de maïs ancienne récolte sont restées relativement fermes (280 kt).

Le marché regarde en outre avec inquiétude la montée des températures dans la moitié sud des États-Unis, tandis que les cultures de maïs entament leur développement. Le blé US a en revanche échoué à se maintenir dans le vert, sous la pression de conditions climatiques favorables à l’arrivée des récoltes en Europe et aux US.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 s'est enfoncé de 3,5 c$/bu, à 10,71 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 s'est apprécié de 8,5 c$/bu à 7,73 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a grimpé de 29,0 c$/bu, à 17,69 $/bu.

