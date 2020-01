Euronext Léger repli pour les céréales, après un rapport américain plutôt neutre

• AFP

Les prix du blé comme du maïs perdaient un peu de terrain lundi à la mi-journée, après la parution vendredi d'un rapport sans grands bouleversements du ministère américain de l'agriculture.

Dans ce rapport, les surfaces de blé d'hiver aux États-Unis ont été révisées au plus bas depuis 1909, à 30,8 millions d'acres (12,4 millions d'hectares), un chiffre toutefois « légèrement au-dessus des attentes des traders », rappelait le cabinet Agritel dans une note diffusée lundi. Les stocks des principaux pays exportateurs ont eux été revus en baisse de près de deux millions de tonnes (59,4 millions de tonnes), ce qui a permis aux cours du blé de clôturer en hausse à Chicago. « Beaucoup de chiffres, mais rien de palpitant », estimait pour sa part le cabinet Inter-Courtage, soulignant que « les baisses de récolte de blé en Russie et en Australie entraînent des baisses d'exportations dans ces pays, ce qui bénéficie à l'UE et à l'Ukraine ».



Concernant le maïs, «la baisse des exportations américaines bénéficie aussi à l'UE et à l'Ukraine», ajoutait le cabinet nordiste de courtage.



Peu avant 12h45 (11h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé reculait de 25 centimes d'euros sur l'échéance de mars, à 191,25 euros, et de 25 centimes également sur celle de mai, à 190 euros, pour un peu plus de 11 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 50 centimes sur l'échéance de mars, à 172,50 euros, et de 25 centimes sur juin, à 176,25 euros, pour moins de 200 lots échangés.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net