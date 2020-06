Euronext Les céréales à l'équilibre, après l'appel d'offres de l'Égypte

• AFP

Les prix des céréales et notamment du blé étaient à l'équilibre vendredi en début d'après-midi, après un appel d'offres de l'Egypte infructueux pour les blés français, légèrement sanctionné jeudi soir par le marché.

Le marché a connu jeudi une séance « typique d'une journée d'appel d'offres », montant un peu en début de journée quand l'Égypte et la Tunisie étaient en demande, avant de baisser lorsque le résultat de l'appel d'offres égyptien a été connu, a souligné Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage.

« Aucune offre française » n'a été proposée, a relevé le cabinet Agritel, dans une note diffusée vendredi. Pour Damien Vercambre, « on n'est pas encore au prix » permettant d'être compétitif sur les blés français, a-t-il constaté, après l'achat par l'Égypte de 60 000 tonnes de blé roumain, 60 000 tonnes de blé ukrainien et 120 000 tonnes de blé russe dans des fourchettes de prix allant de 216,23 à 219,20 dollars la tonne.

Concernant la qualité des prochaines récoltes, si « les rendements américains sont peut-être meilleurs que prévu », en Europe, les récoltes n'ont pas encore commencé, mais « les pluies ont sans doute amélioré les choses », a estimé Damien Vercambre.

Il a notamment évoqué les régions où le remplissage du grain était encore en cours : en France au nord de Paris, en Allemagne, en Angleterre, en Belgique ou aux Pays-Bas, les dernières pluies, à défaut de permettre une révision à la hausse de la production à venir, ont « stabilisé un peu les estimations de production ».

Le baromètre de l'organisme public FranceAgriMer a ainsi maintenu la proportion de conditions de culture bonnes à très bonnes pour le blé tendre, à 56 %.

Le retour du beau temps ce week-end et la semaine prochaine doit permettre, selon les analystes, de reprendre les récoltes d'orge et même de commencer les premières coupes de blé en fin de semaine prochaine, dans les régions les plus précoces de l'Hexagone.

Peu avant 14 h (12 h GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 24 centimes sur l'échéance de septembre à 179,75 euros, et était inchangée sur l'échéance de décembre à 182 euros, pour un peu plus de 13 000 lots échangés.

La tonne de maïs était inchangée sur l'échéance d'août à 166 euros, et en recul de 25 centimes sur celle de novembre à 161 euros, pour environ 500 lots échangés.

