Euronext Les céréales à l'équilibre, avant un rapport sur les semis aux États-Unis

• AFP

Les prix du blé, comme du maïs, étaient proches de l'équilibre, lundi à la mi-journée, à l'avant-veille d'un rapport attendu du ministère américain de l'agriculture (USDA).

« Les opérateurs se montraient de plus en plus timides avant le rapport essentiel de l'USDA mercredi sur l'état des stocks trimestriels aux États-Unis et sur les intentions de semis en soja et maïs » des fermiers américains, a souligné le cabinet Agritel dans une note. Par ailleurs, l'activité sur le marché physique « reste bien terne », selon Agritel, qui a noté « une nette chute » des cours des céréales la semaine dernière, dans le bassin de production de la mer Noire. Concernant les conditions de culture, elles semblent favorables sur la majeure partie du continent européen.

Dans l'Hexagone, l'organisme public FranceAgriMer, dans son baromètre CéréObs de vendredi, fait état de 87 % de cultures de blé tendre dans des conditions bonnes à très bonnes, une tendance qui n'a pas bougé par rapport à la semaine précédente.

Peu avant 12h45 (10h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 25 centimes sur l'échéance rapprochée de mai à 214,50 euros, et était inchangée sur l'échéance de septembre à 195 euros, pour un peu moins de 6 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 25 centimes sur l'échéance de juin à 213,75 euros, et à l'inverse, reculait de 25 centimes sur l'échéance d'août à 211,50 euros, pour environ 120 lots échangés.

