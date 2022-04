Chicago Les céréales américaines amplifient leurs gains à Chicago

Les craintes de production aux US et une chute des stocks d’éthanol poussent les céréales américaines à la hausse.

Les céréales américaines ont maintenu une belle cadence haussière mercredi soir à Chicago dans un marché particulièrement inquiet concernant les prochaines récoltes. Le climat sec risque en effet de perdurer dans le Midwest et de dégrader encore davantage des potentiels des blés d’hiver US d’ores et déjà dans un état critique.

Les retards pris dans les semis de maïs sont également source d’inquiétudes, mais pourraient mener à des reports vers des surfaces de soja.

Les cours du maïs ont d’ailleurs connu une séance volatile, partagés entre les prises de bénéfices et une demande particulièrement dynamique. Le nouveau bond des cours de l'éthanol a par ailleurs soutenu les cours des oléagineux, tandis que les US vont autoriser exceptionnellement la vente de carburant à base de 15 % d’éthanol durant la période estivale (contre 10 % habituellement à cette période de l’année).

Les stocks d’éthanol aux États-Unis ont d’ailleurs fondu de 1,1 millions de barils la semaine passée, à 24,8 Millions de barils, au plus bas depuis février dernier. À noter tout de même, le tourteau de soja à, lui, reculé, après l’annonce d’importations chinoises en nettes repli le mois dernier (6,35 Mt contre 7,77 Mt un an plus tôt).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 s'est apprécié de 8,8 c$/bu, à 11,21 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 a grimpé de 5,6 c$/bu à 7,78 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 a augmenté de 5,8 c$/bu, à 16,76 $/bu.

