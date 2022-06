Chicago Les céréales américaines bondissent face aux hautes températures

Le coup de chaud dans la Corn Belt provoque une rapide montée des prix malgré un contexte économique préoccupant.

Chicago a rapidement retrouvé le chemin de la hausse jeudi soir. Le coup de chaud qui frappe la Corn Belt depuis maintenant plusieurs jours est certes favorables à un rapide développement des cultures de maïs, mais la persistance de ces hautes températures et la prévision d’un climat sec à quinze jours préoccupent les farmers américains.

Le marché céréalier US a en outre été soutenu par un décrochage du billet vert à l’international. Les craintes de récession et une demande mondiale en retrait continuent toutefois de peser lourdement sur les cours des matières premières agricoles. Les ventes américaines de blé à l’international sont d’ailleurs retombées dans le bas des attentes du marché la semaine passée, à 237 kt.

Les ventes de maïs ancienne et nouvelle récolte (141 et 139 kt) ont également déçu le marché, tandis que celles de soja sont ressorties dans les attentes (317 et 408 kt).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a grossi de 28,25 c$/bu, à 10,78 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 a progressé de 14,25 c$/bu à 7,88 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 s'est amplifié de 15,75 c$/bu, à 17,09 $/bu

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net