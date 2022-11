Euronext Les céréales consolident sur Euronext

Les prix du blé consolide après leur bond de la veille et au cours d'une séance ralentie par les fêtes de la Toussaint.

Les cours du blé accusaient de légères pertes mardi à la mi-séance sur Euronext, dans un volume d’affaires de fait ralenti à l’occasion des fêtes de la Toussaint. Le marché entame en outre un mouvement de consolidation au lendemain de l’envolée provoqué par le retrait de la Russie de l’accord mer Noire.

L’activité portuaire en Ukraine a par ailleurs rapidement accéléré dès ce lundi et de nouveaux départs de bateaux ont été enregistrés ce matin. L’USDA a toutefois livré ses premières notations de blé d’hiver US lundi soir, avec 28 % seulement de « bon à excellent », contre 50 % en moyenne. Il s’agit des plus faibles notations enregistrées par le département américain de l’agriculture à cette période de l’année.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 se dégradait de 0,25 €/t, à 352 €/t, tandis que le contrat mars 2023 diminuait de 0,25 €/t, à 351,5 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2023 augmentait de 4 €/t, à 308 €/t, le terme mars 2023 s'appréciait de 0,75 €/t, à 340,75 €/t.

