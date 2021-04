Euronext Les céréales corrigent à la baisse, au lendemain d'un rapport américain

• AFP

Les cours du blé et du maïs corrigeaient à la baisse, jeudi à la mi-journée, au lendemain d'un rapport trimestriel américain sur les stocks et les surfaces qui a fait bondir les cours des céréales, avec notamment des projections de surfaces de maïs aux États-Unis très en-deçà des attentes.

« La grosse surprise, c'est sur les surfaces », a commenté Gautier Le Molgat, analyste au cabinet Agritel : et pour cause, le ministère américain de l'agriculture (USDA) a établi une projection de surface de maïs aux États-Unis à 91,1 millions d'acres (36,9 millions d'hectares) contre 93,1 millions d'acres (37,7 millions d'hectares) attendus. À l'inverse, « en blé, c'est bien plus haut que ce qu'on imaginait », a indiqué Gautier Le Molgat. Le blé a tout de même connu une forte hausse de ses cours mercredi soir, « tirés par le maïs », qui reste moteur des autres céréales, selon une note d'Agritel publiée jeudi.

En ce qui concerne les stocks de maïs, « ils sont dans la fourchette attendue », a commenté M. Le Molgat. « Ce n'est pas le stock qui fait la hausse, ce sont les perspectives de semis qui sont très tendues », a insisté l'analyste. Il a par ailleurs souligné la forte augmentation de surfaces attendue du sorgho, en progression de 18 %, « un peu plus simple à faire que du maïs » et une réponse à la forte demande chinoise des derniers mois.

Concernant l'appel d'offres en blé lancé cette semaine par l'Algérie, le résultat reste à affiner, mais, selon des sources concordantes, l'Algérie aurait acheté entre 500 000 et 550 000 tonnes de blé tendre dont les origines restent à déterminer avec certitude : « au regard des niveaux de prix pratiqués et des spécificités exigées, elles pourraient être réparties entre l'Allemagne, la Pologne et peut être la France », selon Agritel.

À noter que la bourse fait relâche pour un long week-end pascal, de vendredi à lundi inclus, avant une réouverture mardi.

Peu avant 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 2,50 euros sur l'échéance rapprochée de mai à 213 euros et de 1,50 euro sur l'échéance de septembre à 197,50 euros, pour près de 21 500 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 50 centimes sur l'échéance de juin à 216,25 euros, et de 25 centimes sur l'échéance d'août à 212,75 euros, pour environ 1 000 lots échangés.

