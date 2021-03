Euronext Les céréales en légère hausse, avant un rapport américain

• AFP

Le blé et le maïs progressaient très légèrement, mardi à la mi-journée, à quelques heures de la publication d'un rapport mensuel (Wasde) du ministère américain de l'Agriculture.

À ce stade de l'année, le rapport Wasde (World agricultural supply and demand estimates) n'est pas forcément porteur de nouvelles de nature à bouleverser le marché. Seront surtout scrutées d'éventuelles révisions de stocks de soja déjà très tendus, notamment aux États-Unis. Fin mars, en revanche, « les marchés pourraient encore afficher de la volatilité avec la publication des intentions d'emblavements (semis, ndlr) aux États-Unis en maïs et en soja », a souligné le cabinet Agritel dans une note.

Les opérateurs vont également guetter les résultats de l'appel d'offres de l'Algérie en blé tendre, pour lequel les offres semblent très proches. L'Argentine pourrait venir concurrencer la France et l'Europe cette fois-ci.

Les derniers chiffres européens d'exportations de blé marquent le pas, selon le suivi hebdomadaire au 28 février : l'UE a exporté 678 639 tonnes de blé tendre (935 967 tonnes la semaine précédente). Le cumul des exportations de blé tendre par l'UE depuis le début de la campagne commerciale atteint 18,23 millions de tonnes (Mt). « Dans le détail, la France reste en tête, à 5,12 Mt, devant la Lituanie, à 2,63 Mt et la Pologne à 2,32 Mt », a rapporté le cabinet Inter-Courtage dans une note publiée mardi.

Peu avant 13h30 (12H30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 50 centimes sur l'échéance de mai à 230,75 euros, et d'un euro sur l'échéance de septembre à 202,75 euros, dans un marché beaucoup plus calme que d'ordinaire, avec environ 4.300 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 75 centimes sur l'échéance de juin à 222 euros, et de 50 centimes sur l'échéance d'août à 218,75 euros, pour un peu moins de 400 lots échangés.

