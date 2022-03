Euronext Les céréales en ordre dispersé sur Euronext

Le blé recule face aux pluies US, tandis que le maïs reste sous forte tension face à la guerre en Ukraine.

Le blé Euronext retombait dans le rouge à la mi-séance, en réaction au retrait de Chicago. L’arrivée de pluies conséquentes sur une large partie des cultures de blé US sont en effet venues apaiser les craintes de l’autre côté de l’Atlantique après une sortie d’hiver marquée par le sec.

La Corn Belt profite également de bons apports, favorables au bon départ des semis de maïs américains cette année.

Le maïs européen retrouvait toutefois le chemin de la hausse après que la Bourse de commerce de Buenos Aires a réduit de 2 Mt son estimation de récolte argentine de maïs cette année, à 49 Mt, en retrait de 3,5 Mt sur un an.

Le marché reste par ailleurs sous forte tension face à la guerre en Ukraine et les risques majeurs qu’elle cause sur la prochaine moisson du pays. Les exportations sont en outre toujours limitées à du fret ferroviaire et des dégâts sévères sur les installations portuaires du pays sont désormais rapportés.

Vers 14h00, le blé Euronext à échéance mai 2022 diminuait de 1,50 €/t, à 383 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 se relâchait de 1,25 €/t, à 345,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison juin 2022 montait de 0,75 €/t, à 339,50 €/t, le terme août 2022 se maintenait à 329,50 €/t.

