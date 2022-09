Euronext Les céréales en retrait face aux risques de récession

Les prix du blé et du maïs reculent face aux craintes de récession et aux améliorations climatiques.

Les céréales européennes creusaient à nouveau leurs pertes mercredi à la mi-séance sur Euronext. Les craintes de récession reprennent notamment de l’ampleur sur les marchés après la publication d’indicateurs économiques préoccupants en Europe et aux US ces derniers jours. Une nouvelle montée des taux directeurs de la Fed et de la BCE est désormais anticipée ce qui viendrait peser un peu plus sur la vigueur de la demande.

La tendance ressort par ailleurs mise sous pression par les améliorations climatiques de part et d’autre de l’Atlantique. Des pluies favorables balayent en effet les zones de production du Midwest et de l’Ouest de l’Europe, soulageant ainsi les cultures après des semaines d’un climat extrêmement sec et chaud. Le rebond actuel de la parité eurodollar est également de nature à peser sur l’ensemble des cotations Euronext.

Peu avant 14h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 se dégradait de 1,25 €/t, à 321,50 €/t, tandis que le contrat mars 2023 reculait de 1,50 €/t, à 321 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 s'enfonçait de 2 €/t, à 317,50 €/t, le terme mars 2023 diminuait de 2,75 €/t, à 317,25 €/t.

