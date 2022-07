Euronext Les céréales européennes figées avant l’ouverture de Chicago

Les prix des céréales hésitent entre un rapport USDA rassurant des conditions climatiques préoccupantes.

Les céréales européennes restaient très hésitantes ce mardi à la mi-séance sur Euronext, dans l’attente de l’ouverture de Chicago. Le dernier Crop Progress de l’USDA s’est en effet montré rassurant avec des notations de maïs « bon à excellent » maintenues à 64 %, contre 65 % l’an dernier à la même période. Les notations de blé de printemps ont quant à elles été relevées d’un point (71 %) tandis que les récoltes de blé d’hiver progressent à un rythme proche de la moyenne cinq ans (70 % des travaux terminés au 17 juillet dernier).

La tendance est en outre alourdie par le rapide rebond de la parité eurodollar (+ 1 %) qui pénalise mécaniquement les cotations européennes. La vague de chaleur qui frappe les cultures françaises et américaines demeure toutefois source de nombreuses préoccupations de part et d’autre de l’Atlantique. Le marché observe par ailleurs avec attention le dernier appel d’offres du Gasc dans lequel une large partie de blé US SRW pourrait être sélectionnée.

Vers 12h30, le blé Euronext à échéance décembre 2022 se figeait à 323,75 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 reculait de 0,25 €/t, à 335 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 s'appréciait de 0,25 €/t, à 312,0 €/t, le terme août 2022 s'immobilisait à 329,25 €/t.

