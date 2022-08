Euronext Les céréales européennes sans tendance claire

• Marius Garrigue Terre-net Média

Les cours européens hésitent entre la reprise des exportations ukrainiennes et les craintes de production aux US et en France.

Les prix des céréales évoluaient sans tendance claire à la mi-séance sur Euronext. La reprise de l’activité portuaire en Ukraine continue notamment de peser sur la tendance après des mois d’arrêt provoqués par l’invasion russe. Les conditions de culture de part et d’autre de l’Atlantique suscitent toutefois toujours autant de préoccupations et maintiennent une tension notable dans le marché. La France subit en effet une nouvelle vague de chaleur cette semaine après que les cultures de maïs ont déjà notablement souffert des pics caniculaires et du manque de précipitations depuis le début de l’été. Les prévisions météos dans le Midwest américain ressortent également préoccupantes avec des montées rapides des températures et un manque de précipitations à sept jours. Peu avant 12h45, le blé Euronext à échéance décembre 2022 progressait de 1 €/t, à 325,75 €/t, tandis que le contrat septembre 2022 diminuait de 0,50 €/t, à 339,75 €/t. Le maïs Euronext à livraison novembre 2022 augmentait de 1,50 €/t, à 329 €/t, le terme mars 2023 grimpait de 0.50 €/t, à 324,50 €/t. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

A lire également