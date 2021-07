Euronext Les céréales légèrement dans le vert en attendant le soleil

• AFP

Les cours du blé et du maïs évoluaient dans le vert lundi sur Euronext, le marché ayant l'oeil sur les conditions météo en Europe de l'Ouest, espérant la fin prochaine de la tendance humide de début juillet.

Selon FranceAgriMer, seules 1 % des surfaces de blé étaient récoltées au 5 juillet, contre 10 % il y a un an à la même date.

En blé dur 15 % étaient récoltés au 5 juillet contre 33 % l'an passé. « Ces retards liés aux conditions climatiques suscitent des inquiétudes d'un point de vue qualitatif. Le retour de l'anticyclone est attendu pour la fin de semaine », souligne le cabinet Agritel dans une note publiée lundi.

Les courtiers attendent également la publication du rapport mensuel (Wasde) du ministère américain de l'Agriculture qui doit tomber lundi en fin de journée. Ils seront particulièrement attentifs aux prévisions de production de maïs américain.

Vers 14h40 (12h40 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre prenait 0,50 euro sur l'échéance de septembre à 197,75 euros, et 0,50 euro également sur l'échéance de décembre à 200,00 euros.

La tonne de maïs grignotait 0,50 euro sur l'échéance d'août à 235,00 euros et prenait 0,75 euro sur l'échéance de novembre à 193,25 euros.

En France, les rendements pour la récolte de blé à venir sont attendus en progression par rapport à l'an dernier. Vendredi, l'institut technique Arvalis a publié une estimation de 74 quintaux par hectare pour la récolte 2021, soit 4% de plus que la moyenne des dix dernières années et surtout 6 q/ha de plus que l'an dernier, une récolte qui avait été décevante.

