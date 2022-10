L'info marché du jour Les céréales ont boosté les exports agroalimentaires de l'UE cet été

Malgré la baisse des exportations globales de l’Union européenne, ses exportations de céréales, plus particulièrement de blé mais aussi d'orge, ont particulièrement augmenté vers le Moyen-Orient et l’Afrique du nord au mois de juillet.

Dans son dernier rapport mensuel sur le commerce agroalimentaire, daté du 26 octobre, la Commission européenne revient sur les exportations communautaires pendant l’été.

À 19,2 Mds d’euros, même si elles ont baissé de 2 % en valeur en juillet par rapport au mois de juin, « elles restent nettement supérieures à celles de l’année dernière » et ont particulièrement augmenté pour les céréales.

Les exports de blé et d’orge ont ainsi grimpé d’un mois sur l’autre vers la région Mena (le Moyen-Orient et l’Afrique du nord), ce qui « confirme les perspectives plus élevées d'exportations de céréales de l'UE vers les pays qui en ont le plus besoin, suite à la perturbation du marché causée par la guerre de la Russie en Ukraine ».

L’UE a exporté 1,9 Mt de blé vers la région Mena en juillet, précise la Commission. C’est une hausse de 300 % par rapport à juillet 2021. Les exportations totales de blé vers le monde ont atteint 3 Mt en juillet, soit « une augmentation de 74 % en volume par rapport à l’an dernier ».

Les exportations de céréales de l’UE vers l’Afrique subsaharienne ont en revanche diminué de 43 % en volume entre juin et juillet, après une forte hausse des exports européens vers cette destination au mois de juin. Parmi les produits agroalimentaires dont les exports ont chuté en juillet, citons les fruits et noix (- 15 %) et les légumes (- 10 %).

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net