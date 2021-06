Euronext Les céréales progressent, soutenues par des craintes climatiques aux États-Unis

• AFP

Les prix des céréales étaient en progression, mercredi à la mi-journée, dans le sillage de la Bourse de Chicago où les prix ont été soutenus par des craintes de sécheresse sur les principales régions de production aux États-Unis.

« La météo chaude et sèche des plaines du nord a poussé les opérateurs à racheter les cultures de printemps » à Chicago, a souligné le cabinet Inter-Courtage dans une note publiée mercredi. « Les météorologues américains affichent des prévisions d'un temps sec et chaud pour les 15 prochains jours sur la "Corn Belt" », a indiqué pour sa part le cabinet Agritel. « À la faveur de bilans mondiaux tendus, la moindre adversité climatique engendre des achats de précaution et est source de volatilité extrême », a-t-il ajouté.

Les cours du blé sur le bassin de production de la mer Noire sont également en progression, avec une demande soutenue pour la prochaine récolte de blé russe, en dépit de la mise en place de taxes à l'exportation, qui visent à contenir les prix sur le marché intérieur. Concernant le maïs, Agritel estime que la récolte brésilienne 2020/21, lourdement pénalisée par un temps sec depuis de nombreuses semaines, devrait être comprise « entre 90 et 92 millions de tonnes », contre 102 millions pour la dernière projection du ministère américain de l'agriculture début mai.

Peu avant 12h30 (10h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 1,75 euro sur l'échéance de septembre à 220,50 euros, et de 1,75 euro sur l'échéance de décembre à 218,75 euros, pour un peu moins de 8 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, poursuivait également sa progression, de 75 centimes sur l'échéance de juin à 269,50 euros, et de 1,50 euro sur l'échéance d'août à 265,75 euros, pour un peu plus de 400 lots échangés.

