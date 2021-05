Euronext Les céréales ralentissent leur progression, dans un contexte climatique tendu

• AFP

Les prix des céréales poursuivaient leur progression mardi à la mi-journée, à un rythme toutefois moins soutenu que la veille, sur fond d'inquiétudes climatiques persistantes.

Peu avant 13h00 (11h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre nouvelle récolte progressait de 50 centimes sur l'échéance de septembre à 216,25 euros, et de 50 centimes également sur l'échéance de décembre à 215,75 euros, pour près de 19 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 75 centimes sur l'échéance de juin à 242,50 euros et à l'inverse progressait de 75 centimes sur l'échéance d'août à 232 euros, pour plus de 500 lots échangés.

Le marché demeure très volatil. Lundi, après avoir ouvert en nette hausse, les prix avaient cédé du terrain en fin de journée. « D'un point de vue climatique, les pluies se font toujours attendre sur la France et la situation devient délicate dans de nombreuses régions », a commenté le cabinet Agritel dans une note. Au Brésil, le sec prédomine toujours et les cultures de maïs souffrent à l'aube de la saison sèche, laissant entrevoir, selon les analystes d'Agritel, « une production pour le pays inférieure à 100 millions de tonnes », a indiqué le cabinet mardi. Il est peu ou prou à l'unisson des analystes du Brésil, qui ont aussi revu sérieusement à la baisse leurs prévisions de récoltes. Au Brésil, le cabinet Stonex a suivi les autres analystes en abaissant son estimation de production de maïs, à 100,25 millions de tonnes (105,06 Mt précédemment), dont 72,7 Mt de safrinha (77,7 Mt), deuxième récolte de maïs semée en février. Le cabinet Safras & Mercado, qui avait le chiffre le plus élevé de production de maïs 2020/21 au Brésil à 112,8 Mt, dont 80,6 Mt de safrinha, vient de l'abaisser à 104,1 Mt, dont 70,8 Mt de safrinha, a rapporté le cabinet Inter-Courtage.

