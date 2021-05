Euronext Les céréales rebondissent au lendemain d'un fort mouvement de repli

• AFP

Les cours du blé et du maïs connaissaient un net rebond, vendredi à la mi-journée, au lendemain d'une séance de forte baisse, consécutive à un rapport américain qui a pesé sur les cours.

Le ministère américain de l'agriculture (USDA) a en effet entériné mercredi soir une forte révision à la baisse du potentiel de production du maïs brésilien, affecté par une sécheresse historique dans les principales régions de production, le Mato Grosso et le Parana. Par ailleurs, en Europe, pour le blé, les nouvelles précipitations observées ces derniers jours et encore attendues « rassurent sans pour autant compenser le déficit des derniers mois dans de nombreux bassins de production », a souligné le cabinet Agritel dans une note publiée vendredi. « Toutefois, les pluies sont évidemment profitables aux cultures en place et bénéfiques aux surfaces récemment semées (comme le maïs). L'amélioration de l'état des cultures devrait ainsi se confirmer dans les prochains jours et rassurer les opérateurs », a ajouté Agritel.

D'ores et déjà, le dernier baromètre CéréObs de FranceAgriMer, paru vendredi, a stabilisé la proportion de cultures de blé tendre bonnes à très bonnes à 79 %, malgré la vague de gel d'avril et la sécheresse qui avait suivi. Statu quo également pour les orges d'hiver à 76 %, tandis que les orges de printemps cultivées dans des conditions bonnes à très bonnes progresse même nettement à 85 % (+ 3 points).

Vers 12h45 (10h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de 3,50 euros sur l'échéance de septembre à 219,50 euros, et de 2,75 euros sur l'échéance de décembre à 218,50 euros, pour environ 13 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, progressait de 3,50 euros sur l'échéance de juin à 253,75 euros, et de trois euros sur l'échéance d'août à 246,75 euros, pour près de 500 lots échangés.

