Euronext Les céréales reprennent leur ascension sur fond de temps trop sec

Les prix des céréales débutaient la semaine en hausse, lundi à la mi-journée, guidés par les inquiétudes portant sur les conditions de cultures.

« La météo ne semble toujours pas annoncer de pluies suffisantes sur le Brésil, tout comme sur la France, tout cela accompagné de températures qui demeurent sous la normale de saison aux USA », remarque le cabinet Agritel. « Au Brésil, à la suite de nombreuses zones du monde (Europe, Chine, États-Unis entre autres ), ce sont les producteurs de viande qui cherchent à remplacer le maïs, très cher, par du blé », souligne de son côté Inter-Courtage.

Vers 11h30 (09h30 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de sept euros sur l'échéance de mai à 243,25 euros, et de 3,50 euros sur l'échéance de septembre à 222,75 euros, pour plus de 15 000 lots échangés. La tonne de maïs augmentait de 2,75 euros sur l'échéance de juin à 233 euros, et 3,25 euros sur l'échéance d'août à 228,75 euros, pour plus de 240 lots échangés.

