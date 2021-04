Euronext Les céréales se dégonflent après plusieurs jours d'ascension

• AFP

Les prix des céréales temporisent, vendredi à la mi-journée, après plusieurs jours de hausse soutenue par des conditions climatiques défavorables et une certaine frénésie des marchés.

Vers 11h40 (09H40 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 3,75 euros sur l'échéance de mai à 234,75 euros, et de 3,25 euros sur l'échéance de septembre à 217,50 euros, pour plus de 9 700 lots échangés. La tonne de maïs perdait 2,75 euros sur l'échéance de juin à 231 euros, et 1,75 euro sur l'échéance d'août à 227 euros, pour près de 400 lots échangés.

Globalement, les cours des matières premières agricoles affichent ces derniers temps « une volatilité inégalée, alimentée par la spéculation en dehors d'éléments jugés rationnels », analyse le cabinet Agritel. « Si cette volatilité est la conséquence d'intégration de risques climatiques, on constate une déconnexion avec les marchés physiques où l'activité tant en France que sur la scène internationale est loin d'être le reflet de cette envolée de cours », relève Agritel.

« Ce phénomène a déjà été observé dans le passé », poursuit le cabinet spécialisé, « mais il s'accentue cette année avec un afflux de liquidités dans les marchés qui incite les fonds à surinvestir dans certaines classes d'actifs, comme les matières premières ».

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net