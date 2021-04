Euronext Les céréales se renchérissent encore, météo oblige

• AFP

Les prix des céréales poursuivaient leur ascension, jeudi à la mi-journée, la météo peu favorable aux cultures donnant le ton sur les marchés.

Les craintes climatiques demeurent « fortes » des deux côtés de l'Atlantique, remarque le cabinet Agritel dans une note. En France, « après les dégâts de gel, ce sont les craintes de déficit hydrique qui dominent l'actualité », poursuit Agritel.

« Au Brésil, sans surprise, les analystes prennent enfin en compte le déficit hydrique sur les cultures de maïs pour réviser à la baisse leurs estimations de production », ajoute le cabinet. Dans le même temps, « le temps aux États-Unis est également loin d'être idéal avec des températures très fraîches, ce qui complique la tâche aux producteurs du Midwest qui veulent ensemencer », soulignait mercredi Brian Hoops, expert chez Midwest Market Solutions.

Agritel constate la « réticence des producteurs à vendre, et ce malgré la hausse des cours, dans un contexte où l'an passé ils ont majoritairement vendu trop tôt et n'ont pu ainsi bénéficier de la hausse ».

Vers midi (10h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre progressait de cinq euros sur l'échéance de mai à 236,50 euros, et de 2,25 euros sur l'échéance de septembre à 215,50 euros, pour plus de 14 000 lots échangés. La tonne de maïs progressait de 3,75 euros sur l'échéance de juin à 232,75 euros, et de 3,50 euros sur l'échéance d'août à 226,25 euros, pour plus de 600 lots échangés.

