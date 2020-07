Euronext Les céréales soutenues par un rapport américain

• AFP

Les prix des céréales, et notamment du maïs, étaient en progression, mercredi à la mi-journée, au lendemain de la parution d'un rapport américain.

Dans un rapport trimestriel consacré aux surfaces des différentes cultures, publié mardi soir, le ministère américain de l'agriculture a évalué à 37,2 millions d'hectares la superficie des champs américains de maïs pour la récolte à venir. Un chiffre nettement en-deçà des projections des analystes, qui se situent autour de 38,5 millions d'hectares.

Conséquence, les cours du maïs ont bondi mardi à Chicago, pour atteindre leur plus haut niveau depuis fin mars, entraînant avec eux les cours du maïs français.

« Compte tenu de la position nette vendeuse très élevée de la part des fonds sur ce produit, la hausse hier soir sur Chicago en fut d'autant plus significative », soulignait le cabinet Agritel dans une note. Elle se poursuivait nettement sur Euronext, mercredi.

Peu avant 13 h (11 h GMT), la tonne de maïs progressait d'1 euro sur l'échéance d'août à 168,50 euros, et de 1,25 euro sur l'échéance de novembre à 163,75 euros, pour plus de 500 lots échangés.

Concernant le blé, l'Algérie a finalement acheté mardi « un volume de blé non communiqué pour le moment », indiquait Agritel, qui rapportait qu'au regard des prix pratiqués, les origines retenues seront « européennes principalement, selon les analystes, baltes et françaises », le détail des transactions ne devant être connu que plus tard.

En France, la coopérative normande Agrial a confirmé mercredi attendre une récolte en très forte baisse cette année, compte tenu notamment des pluies très importantes qui ont touché les régions du Grand Ouest.

« Nous anticipons une petite moisson et nous nous attendons à une collecte en baisse de 25 % à 40 % par rapport à la collecte de l'an dernier, qui était une très bonne année en quantité, comme en qualité », a déclaré son président Arnaud Degoulet, lors de la présentation des résultats.

La tonne de blé sur Euronext était stable, progressant de 25 centimes, tant sur l'échéance de septembre à 180,75 euros que sur celle de décembre à 183 euros, pour environ 10 000 lots échangés.

Retrouvez toutes les prévisions météorologiques de vos parcelles en vous connectant sur : Observatoire météo de Terre-net Média

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net