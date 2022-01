Euronext Les céréales soutenues par une demande dynamique

« Une vague de froid sévit actuellement aux USA suscitant des craintes sur les blés d'hiver fragilisés par le déficit hydrique de cet automne », constate Agritel.

With arctic air returning to the region, the combination of cold/wind will drop wind chill values well below 0F, toward -40 in ND/MN into Fri morning. Wind Chill Advisories are in effect. Limit outdoor exposure to extremely short periods to avoid hypothermia. #ndwx #mnwx #mtwx pic.twitter.com/7aswR3tTrq