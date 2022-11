Euronext Les céréales tentent de rebondir sur Euronext

Des conditions de culture préoccupantes aux US et dans l’hémisphère Sud poussent les prix à la hausse.

Les céréales européennes repartaient légèrement à la hausse ce mardi sur Euronext dans un contexte de regain d’inquiétudes côté offre. Dans son dernier Crop Progress, l’USDA a en effet maintenu ses notations de blé d’hiver à 32 % de « bon à excellent », soit une chute de 12 points par rapport à l’an dernier et des notations historiquement faibles pour cette période de l’année.

Le climat sec et la vague de froid qui viennent frapper le Midwest risquent en outre de dégrader un peu plus les cultures en place. Les averses qui altèrent les qualités en Australie et de premiers résultats de moissons décevants en Argentine sont également source de préoccupations. Les craintes niveau demande continuent toutefois de ralentir le mouvement de reprise.

Vers 12h30, le blé Euronext à échéance décembre 2022 progressait de 5 €/t, à 335,75 €/t, tandis que le contrat mars 2023 avançait de 0,25 €/t, à 322 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 s'appréciait de 0,50 €/t, à 307,25 €/t, le terme juin 2023 s'amplifiait de 0,50 €/t, à 308,75 €/t.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net