Chicago Les céréales US creusent rapidement leurs pertes

Une météo plus favorable et un marché des carburants sous pression ont plombé les cotations américaines.

Le maïs et le soja ont renouvelé leur performance négative jeudi soir, toujours sur fond de considérations climatiques. Après un début d’été marqué par le manque de précipitations et des températures extrêmement élevées, des prévisions plus fraîches et pluvieuses sur l’ensemble de la Corn Belt ces prochains jours détendent en effet rapidement le marché.

L’ensemble du secteur de l’éthanol et du biodiesel a en outre été plombé par l’annonce d’un rebond appuyé des stocks d’essence aux États-Unis la semaine passée : signe d’un net ralentissement de la demande américaine.

Les ventes US à l’international de maïs nouvelle récolte sont toutefois ressorties au-dessus des attentes du marché la semaine passée (570 kt), tout comme les ventes de soja ancienne campagne (204 kt). Les ventes de soja sur la prochaine campagne sont quant à elles ressorties dans le consensus, à 255 kt, tandis que celles de blé se sont établies à 511 kt.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 s'est enfoncé de 13,25 c$/bu, à 8,06 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est dégradé de 16,5 c$/bu à 5,74 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 s'est relâchée de 30,75 c$/bu, à 13,02 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net