L'info marché du jour Les chargements de blé français à leur plus haut niveau en février depuis 10 ans

En février, les expéditions françaises vers les pays tiers ont culminé à 1,46 Mt d'après Refinitiv, soit le plus haut niveau pour un mois de février en 10 ans ! Pourtant, l'activité sur le portuaire commence à ralentir, et la situation pourrait empirer selon les mesures qui seront prises pour limiter la propagation du coronavirus. Profitant des prix en baisse, la demande internationale reste soutenue.

Au 2 mars 2020, la France a expédié 6,6 Mt de blé vers les pays tiers, d'après la Commission européenne (©Terre-net Média)Les expéditions françaises de blé tendre vers les pays tiers ont atteint 1,46 Mt le mois dernier, d'après les données de chargement de Refinitiv, soit le plus haut niveau pour un mois de février depuis la campagne 2009/10 ! Elles ont également représenté le plus gros volume mensuel enregistré jusqu'à présent au cours de la campagne actuelle, dépassant les 1,2 Mt estimées en janvier et décembre. Pourtant, depuis maintenant plusieurs semaines, les marchés agricoles sont plongés dans un climat de crainte lié au coronavirus. Les conséquences sur les filières exportatrices françaises se font déjà sentir, et l’activité sur le portuaire français commence à montrer des signes de ralentissement. La situation pourrait même s’aggraver en fonction des mesures prises pour limiter la propagation du virus. À lire : Quels impacts sur l’agriculture française ?Malgré tout, les fortes...