Commercialisation récolte 2019 au 16/12 Comparer des stratégies sur des exploitations de structure comparable

L'objet de cet article est de mettre en place une simulation de commercialisation sur deux exploitations ayant des structures comparables. La différence entre les deux fermes vient de la stratégie de commercialisation adoptée par les chefs d'exploitations.

N ous comparons les stratégies de ventes de blé (600 t) et de colza (100 t) de deux agriculteurs. Monsieur X qui essaie de bien suivre les cours et marchés agricoles et Monsieur Y qui opte pour des ventes systématiques tous les mois (50 t de blé par mois). Monsieur X possède un compte marché à terme (MAT). (©Terre-net-Média) Cotations du 16 décembre 2019 :Blé de meunerie€/tColza €/tMars 2020183,25Février 2020400Mai 2020184,75Mai 2020394,25Septembre 2020180,25Août 2020379,75Décembre 2020184Novembre 2020382,5Mars 2021185,75Février 2021384Mai 2021187,5Mai 2021389Septembre 2021183,75Août 2021377Décembre 2021186Novembre 2021385,75Mars 2022189,5Février 2022386,75Mai 2022189,75Mai 2022387Septembre 2022191Août 2022358,15Décembre 2022190Novembre 2022364,15La situation actuelle : cet article concerne la récolte 2019Que faire ? Stratégie Monsieur X BléEn cette fin d’année, le blé se porte bien. La conjoncture de deux facteurs, à savoir, une forte demande et une production à la baisse, en sont les...