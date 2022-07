Chicago Les cotations américaines bondissent à Chicago

Les céréales et le complexe soja ont enregistré des gains rapides jeudi soir à Chicago

Les marchés agricoles américains ont bondi en avant jeudi soir, portés par un regain du secteur de l’énergie et une résurgence des craintes climatiques. La situation de déficit hydrique prend en effet de l’ampleur dans la Corn Belt et les dernières cartes météo se montrent finalement plus avares en matière de précipitations sur la prochaine quinzaine. Les maïs, en pleine phase de pollinisation, subissent en outre des températures extrêmement élevées.

Les cours du brut ont quant à eux entraîné l’ensemble du secteur des biocarburants en bondissant de près de 4 % en réaction à une résurgence des inquiétudes concernant l’offre mondial. À noter toutefois, les stocks d’éthanol aux US ont rebondi de 744 000 barils la semaine passée, à 23,49 Mb.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 a grossi de 32 c$/bu, à 8,37 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a progressé de 11,25 c$/bu à 5,96 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 s'est appréciée de 42,75 c$/bu, à 13,65 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

