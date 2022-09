Chicago Les cotations américaines bondissent avant l'USDA

Les prix du maïs et du soja ont rapidement augmenté avant le rapport USDA de lundi prochain. Les critiques de Vladimir Poutine envers les exportations ukrainiennes suscitent par ailleurs encore beaucoup de tensions.

Chicago a finalement terminé sa semaine sur une rapide accélération vendredi soir. Le marché des matières premières agricoles ajustait notamment ses positions avant le rapport USDA de ce lundi, dans lequel une réduction de la production américaine de maïs et de soja est anticipée par le consensus. L’affaiblissement du dollar et la rapide reprise des cours du brut ont également apporté du soutien à la tendance après que les autorités russes ont menacé de cesser les livraisons de pétrole à l’Europe en cas de plafonnement des prix.

Les critiques de Vladimir Poutine envers les exportations ukrainiennes suscitent par ailleurs toujours autant de nervosité au sein du marché. La pérennité du corridor sécurisé et le renouvellement de l’accord au mois de novembre prochain paraissent en effet de plus en plus incertains.

Les conditions de culture en Argentine sont par ailleurs préoccupantes. Des épisodes de gel et un manque de précipitations auraient causé des dégâts conséquents dans les parcelles lors de la dernière quinzaine, selon la Bourse de commerce de Buenos Aires.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 a bondi de 40,5 c$/bu, à 8,7 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a grimpé de 16,5 c$/bu à 6.85 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a avancé de 26,25 c$/bu, à 14,12 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

