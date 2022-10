Chicago Les cotations US en ordre dispersé à Chicago

• Marius Garrigue Terre-net Média

La pression des moissons tire les prix du maïs et du soja à la baisse. La tension en mer Noire et des semis US difficiles renforcent toutefois la tendance.

Les cotations américaines ont progressé en ordre dispersé lundi soir, partagées entre la tension en mer Noire et l’avancée des récoltes américaines. La pression des moissons de soja et de maïs pèse en effet sur la tendance à Chicago dans un contexte de craintes concernant la vigueur de la demande mondiale. Les inspections de soja dans les ports américains ont toutefois bondi nettement au-dessus des attentes du marché la semaine passée, à 1,9 Mt, dont une large partie à destination de la Chine. Les inspections de maïs sont quant à elles restées conformes au consensus (448 kt), tandis que celles de blé sont retombées sous les attentes (232 kt). Les conditions de semis dans le Midwest suscitent toutefois de nombreuses préoccupations et ont participé au renforcement des prix du blé outre-Atlantique. Le risque d’un non-renouvellement du corridor sécurisé en mer Noire le mois prochain continue également d’inquiéter le marché. À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance décembre 2022 s'est apprécié de 1,25 c$/bu, à 8,61 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est relâché de 6,25 c$/bu à 6,83 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 a progressé de 1,5 c$/bu, à 13,85 $/bu. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

