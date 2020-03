En Europe Les cours des céréales sans direction

• AFP

Les prix du blé et du maïs évoluaient sans direction lundi à la mi journée, après la forte chute accusée vendredi par les marchés qui s'inquiètent des conséquences économiques de l'épidémie liée au coronavirus.

Les marchés agricoles ont de nouveau accusé « un très net repli vendredi, conséquence toujours de la chute globale des marchés financiers. Le spectre d'un ralentissement de l'activité économique dans le monde vient s'inscrire dans l'esprit des opérateurs », indique le cabinet Agritel dans une note.

« Nul doute que des excès seront rapidement constatés dans ces mouvements de marché, qui affichent de ce fait une volatilité en forte hausse. La plus grande prudence s'impose donc », ajoute la note. Par ailleurs, les Philippines ont acheté 275 000 tonnes de blé fourrager optionnelles, « probablement d'origine mer Noire », selon Agritel.

Vers 14 h 00 (13 h 00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé était en hausse de 0,12 euro à 187,62 euros sur l'échéance rapprochée de mars, et perdait 75 centimes sur celle de mai à 183,50 euros, pour plus de 20 700 lots échangés. À la même heure, la tonne de maïs perdait 50 centimes sur le contrat de mars à 165 euros, mais gagnait 75 centimes sur celui de juin à 168,50 euros, pour un peu plus de 500 lots échangés.

