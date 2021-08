Euronext Les cours du blé et du maïs dans le vert en attendant un rapport

Les prix du blé et du maïs évoluaient légèrement dans le vert jeudi sur Euronext dans l'attente de la publication du rapport mensuel américain (Wasde) sur la production et les stocks agricoles dans le monde plus tard dans la journée.

« Les ajustements sur le potentiel de rendement et donc de production en blé aux États-Unis seront à surveiller », note le cabinet Agritel. Les opérateurs surveilleront aussi attentivement les perspectives de production en maïs aux États-Unis où les rendements pourraient être ajustés. « L'actuelle estimation paraît pour beaucoup trop optimiste par rapport aux conditions des cultures actuelles et par rapport aux rendements des années passées », poursuit le cabinet d'expertise. Les marchés auront aussi l'oeil sur les prévisions de ce rapport du ministère américain de l'Agriculture concernant la production de blé en Russie. « Il devrait ajuster à la baisse l'estimation de production du pays », relève Agritel. Le mois dernier, il tablait sur un volume de 85 millions de tonnes de blé en Russie « mais le consensus est désormais sous les 80 millions de tonnes ». Lire aussi : La Russie pourrait récolter moins de blé que prévu Peu avant 13h00, le prix du blé progressait de 25 centimes à 236,75 euros la tonne sur l'échéance de septembre et de 50 centimes sur celle de décembre à 240,25 euros la tonne, dans un volume de plus de 16 200 lots échangés. De son côté, le prix du maïs gagnait 1,25 euro à 218 euros la tonne sur l'échéance de novembre et de 1,50 euro à 219,50 euros la tonne, sur un total de 384 lots échangés. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

