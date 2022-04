Chicago Les cours du blé et maïs reculent après des ventes décevantes

Des ventes décevantes et des prises de profit pèsent sur les céréales américaines. Le complexe soja conserve en revanche sa fermeté.

La bourse de Chicago a creusé ses pertes jeudi soir sous le poids des prises de bénéfices et après l’annonce de ventes internationales décevantes. Les ventes de maïs nouvelle récolte sont notamment retombées à 390 kt seulement (879 kt sur l’ancienne). Les ventes de blé ancienne campagne se sont quant à elles limitées à 26 kt à peine (238 kt sur la nouvelle).

Le marché du blé est en outre mis sous pression par des cartes météo plus rassurantes, avec l’arrivée annoncée de précipitations généreuses sur l’ensemble des cultures d’hiver du Midwest. Les semis de blé de printemps et de maïs risquent en revanche de rester perturbés par des averses denses et régulières.

À propos des conditions météo pour les cultures en France et en Russie, voir le Weather market

Le complexe soja s’est en revanche distingué en terminant la séance dans le vert, aidé par des ventes à l’international plus satisfaisantes la semaine passée. Les affaires sur la prochaine campagne ont notamment atteint 1,24 Mt, dont 1 Mt à destination de la Chine. Les affaires sur l’ancienne campagne sont quant à elles ressorties à 460 kt.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 a reculé de 21 c$/bu, à 10,76 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 a diminué de 14,8 c$/bu à 7,95 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a avancé de 2,4 c$/bu, à 17,19 $/bu.

