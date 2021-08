Euronext Les cours du blé poursuivent leur progression, tension entre l'offre et la demande

• AFP

Les prix du blé poursuivaient leur progression, lundi à la mi-journée, en raison de prévisions de récoltes revues à la baisse, notamment en Russie, et de problèmes de qualité rencontrés en France.

Avant de marquer le pas, l'échéance de septembre s'est même approchée de niveaux records en cours de matinée, au-dessus de 280 euros la tonne, pas loin des niveaux historiques de 2007, année lors de laquelle des problèmes climatiques, rencontrés en Russie déjà, avaient propulsé la tonne de blé meunier « jusqu'à 290 euros à la clôture », a déclaré Damien Vercambre, analyste au cabinet Inter-Courtage, lors d'un entretien à l'AFP.

Cette échéance de septembre n'est toutefois « plus à prendre en considération car le marché physique s'indexe sur décembre depuis plusieurs jours maintenant », a indiqué le cabinet Agritel dans une note publiée lundi.

« C'est un mouvement qui est secondaire », a acquiescé M. Vercambre qui a souligné que « plus on s'approche de la clôture, plus on a une technicité qui est propre à l'échéance et qui n'est pas liée à un équilibre mondial, à un bilan ».

On observe un décalage d'une trentaine d'euros entre septembre et les autres échéances alors qu'en 2007, « l'ensemble des échéances » étaient en surchauffe, a rappelé M. Vercambre.

Selon FranceAgriMer, 91 % des blés auraient été récoltés au 16 août. « Compte tenu des conditions climatiques de ces dernières semaines, la qualité de l'origine France fait souvent défaut et tend le marché export, notamment pour des livraisons rapprochées, d'où la hausse des cours sur l'échéance septembre Euronext où nombre d'opérateurs se trouvent contraints à racheter leurs positions vendeuses », a conclu Agritel.

Les autres échéances poursuivaient néanmoins leur progression, du fait de « la révision à la baisse de certaines récoltes », a rappelé M. Vercambre, une dizaine de jours après la révision en forte baisse des projections de production de blé en Russie par le ministère américain de l'Agriculture dans son rapport mensuel (Wasde).

« On va avoir un problème de disponibilité de blé meunier », a estimé M. Vercambre.

Peu avant 13h45 (11h45 GMT) sur Euronext, la tonne de blé tendre reculait de 3,25 euros sur l'échéance de septembre à 270 euros, et à l'inverse progressait de 2,25 euros sur l'échéance de décembre à 246,75 euros, pour un peu plus de 16 000 lots échangés.

La tonne de maïs, elle, progressait d'un euro sur l'échéance de novembre à 217 euros, et de 50 centimes sur l'échéance de janvier à 218,25 euros, pour près de 200 lots échangés.

