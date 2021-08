Euronext Les cours du blé repartent à la hausse, plusieurs appels d'offres

Après une séance de consolidation vendredi sur les marchés, notamment à Chicago, où les fonds ont procédé à des prises de profits, les offices publics de plusieurs pays en ont logiquement profité pour revenir aux achats. C'est notamment le cas de l'Égypte et de l'Algérie : l' Égypte a lancé un appel d'offres pour du blé pour le mois d'octobre prochain.

SUNSEEDMAN/Ankara, 30 Aug 2021: Egypt's GASC Wheat tender line-ups are as enclosed. The finals will be also shared upon availability. pic.twitter.com/7JhRHSssEb