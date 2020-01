Chicago Les cours du maïs, blé et soja affectés par le virus chinois

Les cours du maïs, et dans une moindre mesure du blé et du soja, ont terminé en baisse lundi, rattrapés comme le reste des marchés financiers par les craintes liées à la propagation d'un virus chinois.

« Les prix des produits agricoles ne sont pas affectés lundi par des éléments propres » aux céréales et oléagineux « mais par un sentiment généralisé de peur qui s'est répandu sur l'ensemble des marchés mondiaux », remarque Monica Moehring de la maison de courtage Allendale, estimant qu'il s'agit d'un « mouvement de panique ».

Au moins 80 personnes sont mortes en Chine après avoir été infectées par ce nouveau coronavirus, selon un dernier bilan des autorités locales qui multiplient les mesures drastiques pour freiner la contagion tant à l'intérieur qu'en dehors du pays. Les autorités multiplient un peu partout dans le monde des mesures de précaution aux frontières. Les acteurs des marchés s'interrogent sur l'ampleur que peut prendre la crise et ses éventuelles conséquences sur l'économie, y compris sur la demande en maïs, blé ou soja.

Les cours du maïs n'ont du coup pas profité de l'annonce d'une nouvelle commande importante dans le système du ministère américain de l'agriculture recensant au quotidien les plus grosses opérations, la quatrième en trois séances. Il s'agissait cette fois-ci de l'achat de 111 252 tonnes de maïs destinées au Japon.

Le boisseau de maïs (environ 25 kg) pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé lundi à 3,8050 dollars contre 3,8725 dollars à la précédente clôture (- 1,74 %). Le boisseau de blé pour livraison en mars, également le plus actif, a fini à 5,7225 dollars contre 5,7350 dollars vendredi (- 0,22 %). Le boisseau de soja pour livraison en mars, le plus échangé, a terminé à 8,9725 dollars contre 9,0200 dollars avant le week-end (- 0,53 %). Il repasse ainsi sous la barre des 9 dollars pour la première fois depuis mi-décembre.

