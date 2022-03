Chicago Les cours grimpent rapidement face aux risques sur l’offre

Les combats en Ukraine font toujours rage et relancent les prix à la hausse tandis que la demande mondiale prend de l’ampleur.

Chicago a vivement accéléré dans le vert jeudi soir, porté par une rapide perte de valeur du dollar et en réaction à une nouvelle intensification des combats en Ukraine. Les pourparlers encourageants du début de semaine n’auront pas rassuré le marché très longtemps et les craintes d’une pénurie de céréales dans une large partie du globe provoque une nouvelle montée rapide des cotations, tandis que l’Égypte durcit encore un peu plus le contrôle de son marché intérieur pour préserver sa sécurité alimentaire.

Les perspectives de production 2022 continuent en outre de s’amoindrir à mesure que le conflit perdure. SovEcon a notamment réduit de 2,3 Mt son estimation de récolte ukrainienne de blé cette année, à 26 Mt (32,1 Mt en 2021), tandis que la récolte de maïs est annoncée à 27,7 Mt, en chute de 14 Mt sur un an ! Les cours du brut ont en outre rebondi au-dessus des 100 $/b durant la séance, donnant ainsi une impulsion haussière au secteur de l’éthanol.

La demande mondiale ressort en outre toujours aussi vive. Les ventes américaines à l’international de maïs se sont notamment logées au-dessus des attentes du marché la semaine passée, à 1,8 Mt. Les ventes sur la prochaine récolte ont également dépassé le consensus en s’établissant à 204 kt. L’USDA a en outre annoncé la vente de 136 kt de maïs vers des destinations inconnues durant la séance.

Les ventes de blé ont quant à elles déçu sur l’ancienne récolte (146 kt) mais sont ressorties particulièrement dynamiques sur la prochaine (326 kt). Les ventes de soja ont en revanche décroché près de moitié pour retomber à 1,3 Mt. Les affaires sur la prochaine récolte ont également décliné sèchement pour retomber sous les attentes, à 477 kt (406 kt à l’Empire du Milieu).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2022 a avancé de 28.8 c$/bu, à 10.98 $/bu. Le maïs à terme mai 2022 s'est amplifié de 24.4 c$/bu à 7.54 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 s'est apprécié de 19.2 c$/bu, à 16.68 $/bu.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

