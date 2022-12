L'info marché du jour Les échanges mondiaux de soja en 2022/2023 s'annoncent quasi record

Le Conseil international des céréales, dans ses prévisions du mois de novembre, a réhaussé de deux millions de tonnes la production mondiale de soja pour la campagne 2022/23 par rapports à ses prévisions d’octobre, en raison de l’« amélioration des perspectives pour les États-Unis et le Brésil ». Il l’estime désormais à un record de 388 Mt, une hausse de 9 % d’une année sur l’autre.

Les perspectives d’utilisation sont aussi en hausse et atteindraient 379 Mt, un pic lié à « une utilisation accrue dans l’affouragement, l’alimentation humaine et l’industrie ».

La hausse des disponibilités devrait l’emporter sur celle de l’utilisation totale, si bien que « les stocks devraient afficher un gain prononcé » par rapport à 2021/22 (+ 9 Mt, soit + 19), y compris « des gains modestes chez les exportateurs », souligne le CIC.

Assuming harvest modest accumulation, incl. in Brazil, combined major exporters' #soyabean reserves in 22/23 are tentatively seen rising y/y. However, highlighting global market tightness, this would equate to just a 10% share of forecast trade. pic.twitter.com/Q8gyvfLdZx