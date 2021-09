L'info marché du jour Les estimations américaines de surfaces sont en hausse

Le département américain de l’agriculture, l’USDA, a publié par erreur mercredi 8 septembre ses estimations de surfaces, attendues vendredi 10. Elles sont en hausse pour les principales cultures par rapport aux prévisions du mois d’août.

Les surfaces en maïs seraient de 91,2 millions d’acres (soit 36,9 millions d’hectares), contre 90,4 estimés le mois dernier. Hausse annoncée aussi pour le soja, dont les surfaces cultivées atteindraient 86,1 millions d’acres (34,8 millions d’hectares) contre 85,3 en août.

In a data release slip, seems the @USDA Farms Services Agency released the September acres numbers too early. The key @USDA WASDE report is due 10th



The "missing" acres have been found



New corn acres +1.0% to 91,218m acres



Now market awaits the key @USDA yield expectations pic.twitter.com/qIdzYwuKuw