L'info marché du jour Les exports de soja US ralentissent

Le département américain de l'agriculture signale des exportations de soja étasunien en-dessous des attentes du marché.

Entre le 2 et le 9 décembre, les États-Unis ont exporté 1,72 million de tonnes (Mt) de soja d’après les inspections hebdomadaires du département de l’agriculture (USDA), contre 2,33 Mt la semaine précédente et 2,46 Mt entre le 3 et le 10 décembre 2020.

Le chiffre est bien en-deçà des attentes du marché : d’après Reuters, les traders s’attendaient à des volumes situés entre 1,9 et 2,3 Mt.

Pour certains observateurs, cette appétence moindre pour le soja US serait liée à l’approche de la récolte de soja dans certaines parties du Brésil, premier fournisseur mondial.

L'USDA estime les exportations totales de soja américain à 55,79 Mt sur l'ensemble de la campagne de commercialisation 2021/22, contre 61,64 Mt sur la dernière campagne. Elles atteignent pour l'instant 25,45 Mt, contre 32,32 Mt l'an dernier à la même date.

