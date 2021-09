L'info marché du jour Les importations européenne de soja sont en léger retrait

L'Union européenne a importé 2 millions de tonnes (Mt) de soja en deux mois, 2,2 Mt de tourteau et 0,99 Mt d'huile.

L’Union européenne a importé 2 millions de tonnes (Mt) de soja depuis le 1er juillet, d’après les chiffres des douanes arrêtés au 29 août. C’est moins qu’en 2020 et 2019 à la même date (respectivement 2,6 et 2,4 Mt, Royaume-Uni compris). Les principaux importateurs sont les Pays-Bas (0,64 Mt) et l’Espagne (0,56 Mt) ; le Brésil est sans surprise le fournisseur majeur du marché (1,9 Mt).

Can Brazil still export 9 million tons of aged soybeans from September to December this year? pic.twitter.com/HWyXPF25yP — Jinghe_ Zhao (@Jinghe17215567) September 2, 2021

Les importations de tourteau de soja sont elles aussi en retrait par rapport aux années précédentes : 2,2 Mt au 29 août 2021, contre 3 Mt au 30 août 2020 et 3,6 Mt au 1 er septembre 2019. Là encore, l’Espagne a été aux achats (0,51 Mt importées), suivie par la Pologne (0,39 Mt). Le Brésil (44,7 %) et l’Argentine (44 %) se sont partagé les expéditions.

L’UE a importé 0,99 Mt d’huile de soja ces deux derniers mois, soit davantage qu’en 2020 et 2019 à la même époque (respectivement 0,86 Mt et 0,67 Mt), surtout vers l’Espagne (0,49 Mt) et la Pologne (0,22 Mt), et depuis l’Argentine (46,8 %) et l’Ukraine (28,1 %).

Pour sa part, la France a importé 78 259 tonnes de soja en juillet/août, 153 589 tonnes de tourteau de soja et 187 tonnes d’huile de soja.

Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net