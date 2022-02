Conseil agriculture et pêche de l'UE La hausse des prix de l'énergie et des intrants inquiète les États membres

• Laure Sauvage Terre-net Média

Prix, production, exportations, etc. : des sujets évoqués le 17 janvier par les ministres européens de l'agriculture réunis en session du conseil « Agriculture et pêche ». Malgré les bons résultats du secteur agroalimentaire, les États membres sont préoccupés par l'impact sur l'agriculture de la hausse des coûts de l'énergie, des intrants et des aliments pour animaux.

