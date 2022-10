Euronext Les pluies aux US tirent les prix du blé à la baisse

• Marius Garrigue Terre-net Média

Des conditions météos plus favorables aux US et en Argentine font reculer les cours des céréales.

Les cours du blé et du maïs repartaient en territoire négatif vendredi à la mi-séance sur Euronext. Le marché se rétracte notamment face à l’arrivée de pluies bénéfiques sur une large partie du Midwest, favorable à l’avancée des semis et à la levée des blés d’hiver US. Des précipitations ont également nettement amélioré les conditions de culture de maïs ces derniers jours en Argentine. En France aussi, les conditions météo demeurent favorables aux travaux. Au 24 octobre dernier les semis de blé tendre étaient ainsi terminés à 63 % selon FranceAgriMer, contre 58 % l’an dernier à la même période, tandis que le stade levée était avancé à 40 % (20 % à peine un an plus tôt). Les récoltes de maïs étaient quant à elles conclues à 96 %, contre 51 % à peine l’an dernier à la même période. Vers 13h00, le blé Euronext à échéance décembre 2022 baissait de 1 €/t, à 335,50 €/t, tandis que le contrat mars 2023 se dégradait de 1 €/t, à 335,50 €/t. Le maïs Euronext à livraison mars 2023 diminuait de 1 €/t, à 331,50 €/t, le terme novembre 2022 s'enfonçait de 0,75 €/t, à 334,50 €/t. Pour surveiller les évolutions des cours des matières premières agricoles, connectez-vous sur Les marchés agricoles de Terre-net.fr

© Tous droits de reproduction réservés - Contactez Terre-net

× S'inscrire à la newsletter agricole

généraliste hebdomadaire Votre société

S'inscrire

Tags Prix des céréales

A lire également