Chicago Les pluies et risques économiques font reculer Chicago

Les risques sur la consommation mondiale et des prévisions de pluies poussent rapidement Chicago à la baisse.

Chicago a de nouveau subi de lourdes pertes mercredi soir face à un marché de plus en plus préoccupé par la vigueur de la demande mondiale. Les tensions diplomatiques avec la Chine viennent notamment menacer directement les opportunités d’exports américains. Les États-Unis ont en outre enregistré une nouvelle contraction de la consommation d’essence la semaine passée, ainsi qu’un bond inattendu des réserves de pétrole et d’essence durant la période.

Les stocks d’éthanol ont d’ailleurs eux-aussi progressé de 66 000 barils par jour la semaine passée, à 23,39 Mb. L’arrivée annoncée de pluies généreuses sur une partie de la Corn Belt ces sept prochains jours ont également lourdement pesé sur les prix du maïs et du soja.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 a diminué de 11 c$/bu, à 7,64 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 a progressé de 2 c$/bu à 5,96 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 s'est dégradé de 16,75 c$/bu, à 13,7 $/bu.

