Chicago Les pluies font reculer Chicago

Des prévisions météos rassurantes font reculer les prix du blé et du soja US.

Les cours du maïs et du soja sont retombés en territoire négatif mercredi soir à mesure que les cartes météos rassuraient le marché. L’annonce de pluies et de températures plus fraîches sur une bonne partie de la Corn Belt ont en effet apaisé les craintes des farmers US après les conditions extrêmement sèches et chaudes enregistrées depuis plusieurs semaines.

La fève de soja a par ailleurs été soutenues par l’annonce d’une vente de 136 kt à la Chine sur la prochaine récolte. La production d’éthanol aux US a en outre rebondi de 29 000 barils par jour la semaine passée, 1,03 Mb, tandis que les stocks nationaux ont reculé de 53 000 barils (23,55 Mb).

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance septembre 2022 s'est apprécié de 7,25 c$/bu, à 8,2 $/bu. Le maïs à terme décembre 2022 s'est contracté de 5,25 c$/bu à 5,9 $/bu. La fève de soja à livraison novembre 2022 s'est enfoncée de 26,0 c$/bu, à 13,32 $/bu.

