Chicago Les pourparlers russo-ukrainiens font plier Chicago

L’Argentine et la Russie imposent des restrictions à l’export mais Chicago peine à évoluer sur fonds de considérations techniques et face à l’avancée des négociations russo-ukrainiennes.

Chicago a connu une nouvelle séance mouvementée ce lundi. Les prix du blé ont notamment ouvert en baisse avant de bondir en avant en milieu de séance après l’annonce d’une probable suspension des exportations de grains russes à partir de ce 15 mars.

Finalement la nouvelle a été infirmée et le SRW est retombé en territoire négatif tandis que le HRW a enregistré de nouveaux gains. L’Argentine a quant à elle d’ores et déjà imposé la suspension des exportations de tourteau et d’huile de soja, ainsi qu’une hausse de deux points des taxes à l’export sur ces deux produits (33 %).

Plombé par la chute du pétrole, le complexe soja a toutefois lui-aussi évolué en ordre dispersé, tandis que le maïs perdait du terrain sur fond de considérations techniques.

Les négociations entre la Russie et l’Ukraine auraient par ailleurs fait des avancées notables selon les deux partis, ce qui laissent désormais entrevoir une sortie de crise diplomatique. Outre une perspective de reprise rapide des exportations ukrainiennes, un accord écarterait également le risque sur les semis 2022 du pays.

Les inspections hebdomadaires dans les ports américains sont par ailleurs ressorties à des volumes plutôt décevants la semaine passée, notamment pour le blé (282 kt) et le maïs (1,5 Mt).

Les inspections de soja sont en revanche ressorties dans le haut des attentes (773 kt) et la demande chinoise continue d’animer l’activité portuaire américaine avec 336 kt de maïs et 388 kt de soja enregistré vers cette destination.

L’USDA a de surcroît confirmé la vente de 159 kt au Mexique durant la séance.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance mai 2022 s'est dégradé de 10,2 c$/bu, à 10,96 $/bu. Le maïs à terme mai 2022 a reculé de 14,2 c$/bu à 7.48 $/bu. La fève de soja à livraison mai 2022 s'est enfoncé de 5,6 c$/bu, à 16,7 $/bu.

