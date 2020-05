Euronext Les prix de la prochaine récolte de blé reculent après des pluies

• AFP

Les prix de la prochaine récolte de blé reculaient, lundi à la mi-journée, en raison de conditions météo plus favorables. Les cours étaient en revanche quasi stables pour l'ancienne récolte (échéance de mai).

« Les pluies bénéfiques arrivent certes un peu tardivement, mais elles vont venir soulager le stress hydrique des cultures d'automne les plus tardives, et bien entendu permettre les levées dans un grand nombre de cas des semis de printemps », remarquait le cabinet Agritel dans une note. « On constate en France une nette avance sur les états végétatifs avec des orges d'hiver épiées et des blés déjà en cours d'épiaison », ajoutait-il.

Peu après 12h00 (10h00 GMT) sur Euronext, la tonne de blé grappillait 25 centimes sur l'échéance rapprochée de mai, à 196 euros, et perdait 2,25 euros sur septembre, à 182,25 euros, pour près de 13 000 lots échangés. La tonne de maïs, elle, reculait de 25 centimes sur juin, à 165 euros, et restait stable sur août, à 168,25 euros, pour un peu plus de 400 lots échangés.

