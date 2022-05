Chicago Les retards de semis poussent Chicago à la hausse

Les retards de semis et des conditions de culture encore inquiétantes aux US renforcent les cotations outre-Atlantique.

Le maïs et le soja US sont repartis de l’avant mardi soir en réaction au dernier Crop Progress de l’USDA. Le climat montre certes des signes d’accélération notable dans le Corn Belt, mais les semis de maïs accusent désormais un retard conséquent avec 22 % des travaux terminés au 8 mai dernier, contre 64 % l’an dernier. Les semis de soja ne sont quant à eux avancés qu’à 12 % seulement contre 39 % un an plus tôt.

Les conditions des blés d’hiver dans le Midwest sont également encore très préoccupantes avec 29 % seulement de « bon à excellent » selon l’USDA, soit une chute de vingt points par rapport à l’an dernier ! La tendance outre-Atlantique reste toutefois ralentie par les craintes économiques liées au confinement en Chine et la rapide inflation constatée aux US.

À la clôture de Chicago, le blé SRW à échéance juillet 2022 s'est maintenu à 10.93 $/bu. Le maïs à terme juillet 2022 a progressé de 3.2 c$/bu à 7.75 $/bu. La fève de soja à livraison juillet 2022 a avancé de 7.0 c$/bu, à 15.92 $/bu.

