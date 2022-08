Chicago Les risques de production font bondir Chicago

Les cotations américaines ont rapidement accéléré à la hausse mardi soir à Chicago. Les pertes de potentiels continuent en effet de se confirmer outre-Atlantique à mesure que le ProFarmer Tour progresse. Les potentiels de rendements du maïs dans le Dakota du Sud et, dans une moindre mesure, dans l’Ohio sont en effet ressortis particulièrement faibles.

South Dakota #corn yields averaged 118.45 bu/acre on #pftour22, easily the tour's worst since 2012 (which was WAY worse at 74.3). Pod counts for #soybeans a 3-yr low at 871.4 in a 3x3' plot. Tour pods in 2012 were 585. #pftour22 pic.twitter.com/qjqYFyqJiz