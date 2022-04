L'info marché du jour Les sanctions européennes pleuvent sur les engrais russes

Quotas à l’importation, blocages des échanges, sanctions économiques : l’UE et le Royaume-Uni tentent de mettre en difficulté l’économie russe, notamment dans le secteur des engrais.

La semaine dernière a été riche en décisions géopolitiques qui influencent directement les marchés des engrais, explique le groupe Argus le 12 avril, dans son point consacré chaque semaine à l’impact du conflit russo-ukrainien sur les marchés mondiaux des fertilisants.

De fait, les sanctions de l’Occident contre la Russie ont continué de pleuvoir. Côté logistique, les chemins de fer finlandais ont stoppé les échanges de marchandise avec la Russie, le 6 avril. « Cela met le port de Kotka hors de portée des producteurs russes d’urée, commente l’analyste Mike Nash. C’est une évolution majeure ».

VR stops Eastern freight traffic in controlled manner https://t.co/OxuEEnzZvn — Daily Finland (@DailyFinland) April 7, 2022

Autre fait marquant le 6 avril : le Royaume-Uni a ajouté l’entrepreneur Viatcheslav Kantor à la liste des personnalités sanctionnées. Il est l’actionnaire majoritaire de la société productrice d’engrais Acron, dont le gouvernement britannique a souligné « l’importance stratégique vitale pour le gouvernement russe ».

Ces sanctions devraient « réduire les exportations d’engrais azotés russes depuis la mer Baltique », note Mike Nash.

Trois jours plus tard, l’UE imposait de nouvelles sanctions à la Russie en fixant des quotas sur les importations d’engrais russes : 840 000 t/an pour la potasse et 1,58 Mt/an pour les engrais NPK. Elles entreront en vigueur le 10 juillet, pour un an.

Et le 10 avril, on apprenait que le géant EuroChem arrêtait la production de sa filiale Lifosa, en Lituanie. En cause : des problèmes logistiques et financiers liés à la mise sous sanctions de l’ancien actionnaire principal d’EuroChem, Andrey Melnichenko.

Face aux sanctions imposées par l’UE, la Russie envisage de prolonger ses quotas d’exportation d’engrais jusque fin 2022, et non plus seulement jusque fin mai.

